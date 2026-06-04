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Moretti Restorant & Pizza në Sarandë kërkon të punësojë staf

04/06/2610:07

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Moretti Restorant & Pizza në Sarandë kërkon të punësojë:

Picier
Kamarier
Kuzhinier
Ndihmës Kuzhinier
Pjatalarëse

 

KONTAKT: 069 927 0273

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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