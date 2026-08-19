Vrasja e turistit portugez në Ksamil, zbardhet dinamika: 11 të arrestuar dhe 2 në kërkim
Vrasja e turistit portugez në Ksamil, zbardhet dinamika: 11 të arrestuar dhe 2 në kërkim
Një mbrëmje pushimesh në Ksamil përfundoi tragjikisht për turistin e ri portugez Luis Miguel Varela Mendes, i cili humbi jetën pas një konflikti të dhunshëm në orët e para të 18 gushtit. Ngjarja, e ndodhur në një prej zonave më të frekuentuara turistike të jugut, ka çuar në arrestimin e 11 personave, ndërsa dy të tjerë janë shpallur në kërkim.
I riu kishte mbërritur në Ksamil për pushime përmes një agjencie turistike të huaj dhe ndodhej në shoqërinë e një grupi të rinjsh nga Portugalia dhe Franca. Pushimet në rivierën shqiptare u ndërprenë tragjikisht pas konfliktit që shpërtheu në ambientet e kompleksit “Principotes”.
Sipas të dhënave të deritanishme të hetimit, ngjarja ka nisur rreth orës 05:15, në ambientet e lokalit “Principotes”, dhe më pas është zhvendosur në zonën e plazhit pranë “Paradise”. Rrethanat e sakta që shkaktuan konfliktin vijojnë të hetohen, ndërsa një nga pistat e raportuara është se përplasja mund të ketë nisur për një vajzë.
Në konflikt dyshohet se është përfshirë fillimisht David Heurtevent, 29 vjeç, banues në Tiranë, i cili sipas Policisë ka goditur me grushte turistin portugez. Heurtevent është shpallur në kërkim dhe, së bashku me autorin e dyshuar të goditjes me thikë, po hetohet për vrasje me dashje të kryer në bashkëpunim.
Nga lokali në plazh, ku ndodhi goditja fatale
Hetimet kanë vendosur në qendër Sokrat Lipan alias Sokrat Vata, 29 vjeç, si autorin e dyshuar të goditjes fatale. Sipas Policisë, pas përshkallëzimit të konfliktit, Vata dyshohet se e ka goditur disa herë me thikë turistin portugez. Ngjarja që nisi në ambientet e “Principotes” vijoi në zonën e plazhit pranë “Paradise”.
Dëshmitë e personave të pranishëm po analizohen nga grupi hetimor për të rindërtuar minutë pas minute atë që ndodhi. Një version i dhënë nga miqtë e viktimës është se portugezi kishte ndërhyrë për të ndarë personat e përfshirë në konflikt, përpara se situata të merrte përmasa tragjike.
Punonjës sigurie nën akuzë
Një tjetër pjesë e rëndësishme e hetimit lidhet me personat që ushtronin funksionin e sigurisë në lokal.
Mes tyre janë Miosid Matushaj, punonjës policie, Luciano Seferi, punonjës i sistemit të burgjeve, Romeo Shehu, punonjës i Policisë Bashkiake, dhe Kristi Koshi. Sipas hetimeve të bëra publike, ata dyshohet se nuk ndërhynë për parandalimin e ngjarjes dhe nuk njoftuan autoritetet pas saj.
Hetimi është shtrirë gjithashtu mbi veprimet e kryera pas vrasjes dhe mënyrën se si autori i dyshuar arriti të largohej nga Ksamili.
Arratia përfundoi në Levan, i fshehur në bagazhin e një makine
Pas krimit, Sokrat Vata u largua nga zona dhe kërkimet e Policisë u shtrinë jashtë Sarandës. Disa orë më vonë ai u lokalizua dhe u arrestua në zonën e Levanit, në Fier, teksa ishte fshehur në bagazhin e një automjeti.
Në automjet ndodheshin edhe dy shtetas turq, Nuh Mahmutoglu dhe Ezgi Perlak, të cilët u arrestuan gjithashtu.
Gjatë marrjes në pyetje, dy shtetasit turq kanë deklaruar se ishin klientë të rregullt të “Principotes” dhe se kishin krijuar marrëdhënie shoqërore me Vatën. Sipas dëshmive të raportuara, ata kanë pretenduar se e paguanin 29-vjeçarin edhe për shërbime sigurie dhe shoqërimi personal dhe se e kishin marrë me automjet për shkak të miqësisë me të, duke mohuar se synonin ta ndihmonin t’i shpëtonte drejtësisë.
Vetë Vata, sipas raportimeve të fundit, ka zgjedhur të mos japë deklarime para hetuesve.
11 të arrestuar dhe dy në kërkim
Bilanci i operacionit policor pas ngjarjes është i gjerë. 11 persona janë arrestuar, ndërsa dy të tjerë janë shpallur në kërkim, teksa hetuesit po përcaktojnë rolin individual të secilit në konflikt, në vrasje dhe në veprimet që pasuan krimin.
Në kërkim, krahas David Heurtevent, është shpallur edhe Bekim Bulica, i lidhur me administrimin e “Principotes”. Sipas informacioneve të publikuara pas ngjarjes, ai dyshohet se ka qenë i pranishëm në lokal dhe është larguar pas krimit pa njoftuar autoritetet.
Dëshmitë e turistëve dhe hetimet
Grupi hetimor ka marrë në pyetje edhe personat që shoqëronin viktimën dhe turistë të tjerë që ndodheshin atë natë në lokal. Dëshmitë e tyre, pamjet e kamerave të sigurisë dhe provat e mbledhura në vendngjarje pritet të jenë vendimtare për rindërtimin e plotë të dinamikës.
Ngjarja ka marrë përmasa edhe më të rënda për shkak të numrit të personave që dyshohet se janë përfshirë në konflikt ose kanë pasur detyrë sigurie në ambientet ku ndodhi përplasja.
Vrasja e turistit të ri portugez është një nga ngjarjet më të rënda të regjistruara këtë sezon turistik në Ksamil. Përtej përgjegjësisë penale individuale, rasti ngre pikëpyetje serioze edhe mbi standardet e sigurisë në strukturat turistike dhe lokalet e natës, mënyrën e përzgjedhjes së personelit të sigurisë dhe kontrollin ndaj personave që ushtrojnë këtë aktivitet.
Hetimet vijojnë për të përcaktuar plotësisht se çfarë ndodhi në minutat e konfliktit, rolin e secilit prej personave të përfshirë dhe përgjegjësitë për veprimet e kryera para dhe pas vrasjes së Luis Miguel Varela Mendes. Saranda Web
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