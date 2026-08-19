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Ndahet nga jeta Thanas Xhani, agronomi i njohur i Sarandës

19/08/2617:42

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Ndahet nga jeta Thanas Xhani, një jetë në shërbim të bujqësisë dhe Sarandës

Është ndarë nga jeta Thanas Xhani, agronomi dhe specialisti i njohur që për dekada dha kontributin e tij në zhvillimin e bujqësisë dhe në jetën shoqërore e institucionale të Sarandës.

 

Ndahet nga jeta Thanas Xhani, një jetë në shërbim të bujqësisë dhe Sarandës

 

Thanas Xhani lindi më 22 nëntor 1938 në Piqeras, në familjen e Mihos dhe Androniqit. Ishte djali i madh i familjes dhe u rrit së bashku me motrën Martha dhe vëllezërit Vangjel e Qirjako.

Pas shkollës fillore në Tiranë dhe arsimit të mesëm në Gjirokastër, në vitet 1956–1961 studioi për Agronomi në Moskë. Me përfundimin e studimeve u kthye në Shqipëri, duke nisur një rrugëtim të gjatë profesional të lidhur ngushtë me bujqësinë e zonës së Sarandës.

 

Thanas Xhani, një karrierë e gjatë në bujqësinë e Sarandës

 

Punën e nisi si agronom në Bajkaj. Më pas shërbeu si kryeagronom i rrethit, punoi në Fermën e Vurgut dhe vijoi si përgjegjës i Stacionit Bujqësor të Sarandës.

Thanas Xhani ishte ndër specialistët që kontribuuan në krijimin dhe zhvillimin e Stacionit Bujqësor të Sarandës, duke vendosur njohuritë profesionale në shërbim të zhvillimit të bujqësisë së zonës.

 

Ndër kontributet e kësaj periudhe veçohet edhe puna për hartimin e Manualit Agroklimatik të Rrethit, një material që dëshmon angazhimin profesional dhe studimin e kushteve bujqësore e klimatike të territorit.

Më vonë, Thanas Xhani shërbeu edhe në organet drejtuese lokale të rrethit, ku vijoi aktivitetin me përgjegjësi dhe përkushtim.

 

Kontribut edhe në jetën shoqërore

 

Përtej profesionit, Thanas Xhani ishte aktiv edhe në jetën shoqërore të Sarandës. Si anëtar i Komitetit të Veteranëve, ai kontribuoi në ruajtjen e kujtesës historike dhe në përcjelljen te brezat e rinj të respektit për historinë dhe sakrificat e brezave të mëparshëm.

Ata që patën mundësinë ta njohin dhe të punojnë me të e kujtojnë si një njeri korrekt, të përkushtuar ndaj detyrës dhe me respekt për njerëzit.

 

Familja, një pjesë e rëndësishme e jetës së tij

 

Në Sarandë, Thanas Xhani ndërtoi jetën familjare përkrah bashkëshortes së tij, Lumturisë. Së bashku krijuan familjen e tyre dhe rritën me dashuri tri vajzat.

Ndarja nga jeta e Thanas Xhanit lë dhimbje te familjarët, të afërmit, miqtë dhe bashkëpunëtorët, por edhe kujtimin e një njeriu që një pjesë të madhe të jetës ia kushtoi profesionit, familjes dhe komunitetit ku jetoi.

 

Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Xhani, të afërmve dhe miqve për humbjen e njeriut të tyre të dashur.

 

U prehtë në paqe Thanas Xhani.
Kujtimi i tij qoftë i paharruar.

 

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