Taverna Avlia në Sarandë kërkon Kuzhinier/e dhe Ndihmës kuzhiniere
Taverna Avlia në Sarandë kërkon të punësojë:
• Kuzhinier/e
• Ndihmës kuzhiniere
Ofrohet pagë e kënaqshme.
📍 Adresa: Rruga Mitat Hoxha, pranë Portit, Sarandë
Kontakt: +355 69 482 9770
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