Shpallet tenderi 1.5 milionë euro për rikualifikimin e katër rrugëve në Ksamil
Bashkia Sarandë ka shpallur tenderin për rikualifikimin e rrugëve “Fan Noli”, “Antoni Athanas”, “Tafil Buzi” dhe “Baba Sherifi” në Ksamil, me fond limit 117.423.289 lekë pa TVSH, ndërsa me përfshirjen e TVSH-së prej 20%, vlera arrin në 140.907.946,8 lekë, ose afërsisht 1,53 milionë euro. Investimi do të financohet nga buxheti i bashkisë dhe synon ndërhyrjen në segmente që, sipas relacionit teknik, paraqiten të amortizuara dhe të degraduara në pjesën më të madhe të tyre.
Dokumentacioni përshkruan rrugë brenda zonës urbane të Ksamilit, të kufizuara në të dyja anët nga muret rrethuese të banesave. Projekti parashikon shtrim me shtresa asfaltike, ndërsa një segment do të shtrohet me pllaka guri. Në përshkrimin e përgjithshëm të projektit përmenden tre rrugë me gjatësi totale 1.370 metra linearë, me gjerësi të ndryshueshme nga 6 deri në 10 metra, në përshtatje me terrenin ekzistues. Ndërkohë, në pjesën që përshkruan gjurmën e rrugës, dokumenti evidenton segmente me gjatësi 890 metra, ku parashikohet ndërtimi i rrugës me shtresë asfalti dhe gjerësi të ndryshueshme.
Relacioni e lidh nevojën për ndërhyrje me amortizimin e rrugëve dhe parashikon rinovimin e shtresave rrugore. Sipas dokumentit, dimensionimi i tyre është bërë duke marrë parasysh matjet e trafikut. Qëllimi i deklaruar është përmirësimi i infrastrukturës së zonës dhe rritja e sigurisë së lëvizjes për këmbësorët dhe automjetet. Përfitues të drejtpërdrejtë parashikohen banorët, si dhe pushuesit vendas e të huaj që frekuentojnë Ksamilin.
Tenderi është publikuar më 30 shtator 2026, përmes një procedure të hapur. Afati për dorëzimin e ofertave dhe zhvillimin e tenderit është 15 tetor 2026, ndërsa kohëzgjatja e parashikuar e kontratës është 5 muaj.
Në dokumentacionin e paraqitur mbetet për t’u sqaruar lidhja mes tre rrugëve të përmendura në relacion dhe katër emërtimeve në objektin e tenderit, si edhe mes gjatësisë totale prej 1.370 metrash dhe segmenteve prej 890 metrash. Procedura është në fazën e shpalljes dhe ende nuk figuron një operator fitues apo vlerë përfundimtare e kontratës. Saranda Web