Ksamili  perben nje nga pasurite si natyrore edhe arkeologjike me te pasura ne vendin tone. Ksamili  perben nje nga perlat e natyres shqiptare, me plazhe te paster e te virgjer, me vije bregdetare te larmishme me gjire, kepa, ishuj e shkembinj interesante, me monumente kulture, me Butrintin dhe Saranden afer, fare prane ishullit te Korfuzit dhe rruges detare nga Greqia ne Itali, pra nje pike e rendesishme qe pret doren e investitoreve, interesimin nga shteti si dhe vete banoret e tij per ta mbrojtur e per te kerkuar dhe pritur pastaj zhvillimin e nje turizmi elitar.  Ksamili ofron jo vetem peisazh te cmuar natyror, por edhe vlera te medha arkeologjike dhe historike, e kjo lidhet me qytetin antik te Butrintit i cili permendet ne shekullin e VI para Krishtit prej Hetakut, por mendohet qe kodra e Butrintit te jete banuar me pare lindjes se qytetit. Kemi shetitoren, tempullin, kullen ne hyrje te Butrintit qe sherbente per kontrollin e kanalit te Vivarit dhe murin e Demes i cili ndante krejt gadishullin e Ksamilit ne nje toke te zoteruar nga Butrinti. Ky mur ka qene porte hyrese per ne Gadishullin e Ksamilit. Pozicioni gjeografik, kushtet klimaterike, bukurite natyrore kaq piktoreske si dhe lashtesia qe ka lene gjurme te thella ne kete zone e bejne Ksamilin te kerkuar nga syri turistik i turistit vendas dhe atij te huaj.Â

HISTORIA Me rastin e vizites se kryeministrit sovjetik Nikita Hrushçov u ndertua me 1959 rruga per në Butrint. Fshat i vjetër Ksamil ishte kthyer në gërmadhë. Më pas aty kanë banuar çamët refugjatë të instaluar nga qeveria Zogut. Çamë të ardhur në atë kohë qenë vendosur dhe në Prodan, Gjashtë dhe në Varfanj të Delvinës. Ky fshat u krijua nga çamët e ardhur nga fshati Varfanj i Çamërise.

KSAMILI SOT

