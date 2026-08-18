Fast Food SHEJNI në Sarandë kërkon Mjeshtër për fast food. Ofrohet akomodim
Fast Food Shejni në Sarandë kërkon të punësojë:
– Mjeshtër për Fast Food
Ofrohet akomodim
📞 Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni në +355 69 515 4353
📍 Vendndodhja: Pranë Parkut Oasi, Sarandë
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