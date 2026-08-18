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Fast Food SHEJNI në Sarandë kërkon Mjeshtër për fast food. Ofrohet akomodim

18/08/2620:55

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Fast Food Shejni në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 –  Mjeshtër për Fast Food

 

Ofrohet akomodim

 

📞 Për pagën dhe kushtet e punës kontaktoni në +355 69 515 4353

 

📍 Vendndodhja: Pranë Parkut Oasi, Sarandë

 

Fast Food SHEJNI në Sarandë kërkon Mjeshtër për fast food. Ofrohet akomodim

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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