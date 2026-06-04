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Utopia Beach Bar Ksamil kërkon Kamarier/e, Barman dhe Nd. Kuzhinier. Ofrohet akomodim

04/06/2610:27

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Utopia Beach Bar Restaurant në Ksamil kërkon të punësojë

Punonjës Bari

Ndihmës Kuzhinier/e

Kamarier/e

 

Ofrohet Akomodim për stafin. 

 

Për pagën, info & aplikime, kontaktoni 069 235 0559

 

UTOPIA BEACH BAR RESTAURANT KSAMIL SARANDA WEB

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

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