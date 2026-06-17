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La Mar Restaurant në shëtitore kërkon Ndihmës Kamarier, Host dhe Sanitare

17/06/269:10

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La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:

 

 – Host / Hostes

 – Ndihmës Kamarier/e

 – Sanitare – Turni i Parë

 

Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 20 48 498

 

La Mar Restaurant kërkon Kamariere, Ndihmës Kamariere dhe Sanitare

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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