La Mar Restaurant në shëtitore kërkon Ndihmës Kamarier, Host dhe Sanitare
La Mar Restaurant në Shëtitoren e Sarandës kërkon të punësojë:
– Host / Hostes
– Ndihmës Kamarier/e
– Sanitare – Turni i Parë
Për kushtet e punës dhe aplikime, të interesuarit mund të paraqiten në ambientet e restorantit ose të kontaktojnë 069 20 48 498
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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