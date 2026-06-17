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Hotel IMPERIO në Sarandë kërkon të punësojë Staf

17/06/2613:16

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Hotel IMPERIO në Sarandë kërkon të punësojë:

✅ Receptionist/e
✅ Kamarier/e
✅ Punonjës Parkimi
✅ Sanitar/e hoteli

 

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e një ekipi profesional në një nga hotelet më moderne në Sarandë, kontaktoni në 069 911 6616

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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