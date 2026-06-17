Hotel IMPERIO në Sarandë kërkon të punësojë Staf
Hotel IMPERIO në Sarandë kërkon të punësojë:
✅ Receptionist/e
✅ Kamarier/e
✅ Punonjës Parkimi
✅ Sanitar/e hoteli
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e një ekipi profesional në një nga hotelet më moderne në Sarandë, kontaktoni në 069 911 6616
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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