Leonidha Papas kandidat i PD së Alibeajt në Bashkinë Finiq

Leonidha Papas kandidat në Bashkinë Finiq

Leonidha Papas është regjistruar kandidat për kryetar në Bashkinë Finiq.

Papas do të jetë kandidati i Partisë Demokratike të Alibeajt dhe do të përballet me kandidatët Romeo Çakuli nga MEGA + PS dhe Leonidha Hristo i koalicianit “Bashkë Fitojmë”

Leonidha Papas

