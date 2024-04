Banori denoncon me lotë në sy: Më dhunuan varrin e gjyshit

Një banor denoncon dhunimin e varrit të gjyshit në fshatin Markat. Ai përjashton mundësinë se thyerja e varrit të ketë ardhur nga shkaqe të tjera dhe akuzon banorët e fshatit për këtë akt të rëndë.

Ja çfare behet ne fshatin Markat: thyejne varret fillojne e merren me te vdekurit. Te tille kane mbetur sot ne fshat qe nuk merren me njerez te gjalle, por me te vdekurit.

Erdha sot me 10 prill 2024 per dite Bajrami dhe u perballa me kete pamje qe sikoni, shprehet banori me lotë në sy.