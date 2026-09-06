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Gas Group në Berdenesh kërkon të punësojë Banakier/e dhe Pastrues

06/09/2617:47

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Gas Group sh.p.k. në Berdenesh, Sarandë, kërkon të punësojë:

🍸 Banakier/e
🧹 Pastrues

Ofrohet:
✅ Ambient pune profesional
✅ Trajnime profesionale
✅ Stabilitet dhe mbështetje

Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 703 2453 ose të paraqiten te Gas Group sh.p.k. në Berdenesh.

 

Gas Group në Berdenesh kërkon të punësojë Banakier/e dhe Pastrues

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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