Gas Group në Berdenesh kërkon të punësojë Banakier/e dhe Pastrues
Gas Group sh.p.k. në Berdenesh, Sarandë, kërkon të punësojë:
🍸 Banakier/e
🧹 Pastrues
Ofrohet:
✅ Ambient pune profesional
✅ Trajnime profesionale
✅ Stabilitet dhe mbështetje
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 703 2453 ose të paraqiten te Gas Group sh.p.k. në Berdenesh.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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