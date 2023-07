Auron Tare denoncon shkatërrimin e mureve të mbetura nga Kështjella e Onhezmit

Studiuesi i njohur eksperti dhe njohësi i mirë i trashëgimisë kulturore denoncon me keqardhje shkatërrimin e mureve të mbetura nga Kështjella e Onhezmit në Sarandë.

Ai tërheq vëmendjen ndaj të gjithë kryebashkiakëve të cilët nuk morën masa për të ruajtur këtë objekt të çmuar të trashëgimisë kulturore.

“Nga copat e fundit të Onhezmit Romak. Shkatërruar me pasion dhe dëshire nga të gjithe kryebashkiaket e Sarandes moderne te cilet te lumtuar shijojne jeten e qete larg qytetit qe kontribuan per ta shpartalluar me sukses” shkruan Tare.