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120 notarë nga Ksamili drejt Korfuzit – një garë mes sportit, turizmit dhe kujtesës

12/09/2610:10

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120 notarë kalojnë Kanalin e Korfuzit, nga Ksamili drejt ishullit grek – një garë mes sportit, turizmit dhe kujtesës. Një det i hapur, dy brigje dhe 120 notarë me një destinacion të përbashkët: nga Ksamili drejt Korfuzit.

Në orët e para të mëngjesit, ujërat mes Shqipërisë dhe Greqisë u kthyen në arenën e një maratone të veçantë ndërkombëtare. 120 notarë nga Britania e Madhe, Irlanda, Franca, Holanda, Australia, Greqia dhe vende të tjera të botës u nisën për të përshkuar rreth dy milje detare drejt Korfuzit.

 

 

Edicioni i aktivitetit nisi rreth orës 07:30–08:00 nga zona e Pemës së Thatë, mes Ksamilit dhe Butrintit, në një prej pikave ku dy brigjet afrohen më shumë me njëri-tjetrin.

 

Por kjo nuk është thjesht një garë noti.

Maratona synon të kthehet edhe në një urë mes dy vendeve, duke promovuar turizmin, natyrën dhe trashëgiminë kulturore të zonës së Ksamilit, Butrintit dhe Korfuzit.

 

Në të njëjtën kohë, aktiviteti mbart edhe një simbolikë shumë më të fortë.

Ujërat që sot përshkohen nga notarë nga e gjithë bota për sport dhe aventurë, dikur përfaqësonin për shumë shqiptarë kufirin mes izolimit dhe lirisë.

 

Gjatë regjimit komunist, njerëz tentuan ta përshkonin me not Kanalin e Korfuzit për t’u arratisur drejt Greqisë. Për disa prej tyre, ato pak milje detare u kthyen në rrugën drejt lirisë; për të tjerë, tentativa për t’u larguar përfundoi tragjikisht.

 

Pikërisht për këtë arsye, maratona zhvillohet edhe si homazh për shqiptarët që rrezikuan jetën duke tentuar të kalonin kufirin përmes detit.

 

Sot, në të njëjtat ujëra ku dikur njerëzit notonin në fshehtësi dhe me frikën se mund të mos arrinin kurrë në bregun tjetër, 120 notarë hynë në det të lirë, nën dritën e mëngjesit, duke bashkuar Ksamilin me Korfuzin.

Një distancë e shkurtër në hartë, por me një histori të gjatë pas saj. Saranda Web

 

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