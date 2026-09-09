Të arrestuarit marrin peng policin në Sarandë, AMP nis hetimet – pezullohen 3 punonjës
Të arrestuarit marrin peng policin në Sarandë, AMP nis hetimet – pezullohen 3 punonjës.
Ngjarja e rëndë e ndodhur në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë ka sjellë masat e para ndaj punonjësve të policisë, ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të incidentit. Me situatën është njohur edhe drejtuesi i Policisë, Skënder Hitaj, ndërsa është marrë vendimi për pezullimin nga detyra të tre punonjësve të patrullës: Armando Bizhga, Dhimitër Gugu dhe Leons Cani.
Sipas hetimeve të AMP-së, ngjarja ka nisur gjatë orëve të mesnatës, pas një konflikti fizik mes personave që mbaheshin në dhomat e shoqërimit të Komisariatit të Sarandës. Në situatë janë përfshirë më pas edhe tre punonjësit e policisë, të cilët kanë ndërhyrë në ambientet ku ndodheshin të shoqëruarit.
Nga të dhënat e deritanishme të hetimit mësohet se situata ka dalë jashtë kontrollit, ndërsa një prej punonjësve të policisë është mbajtur nga personat që ndodheshin në ambientet e shoqërimit për disa orë.
Tre punonjësit e policisë janë pezulluar nga detyra për veprime të dyshuara arbitrare, të cilat dyshohet se bien në kundërshtim me detyrën e tyre.
Situata është normalizuar vetëm pas ndërhyrjes së Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë të Fierit, të cilat kanë mbërritur në ambientet e Komisariatit të Sarandës. Punonjësi i policisë që ishte mbajtur nga personat e shoqëruar është liruar në orët e para të mëngjesit.
Ngjarja ishte denoncuar fillimisht publikisht nga avokati Arben Llangozi, i cili ngriti akuza të tjera të rënda lidhur me rrethanat që çuan në incident.
Paralelisht me pezullimin e tre efektivëve, AMP Vlorë po vijon hetimet për të rindërtuar dinamikën e plotë të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë individuale.
Në fokus të hetimeve është mënyra se si u krijua dhe u përshkallëzua një situatë e tillë brenda ambienteve të Komisariatit të Policisë Sarandë, veprimet e punonjësve të policisë gjatë ndërhyrjes, si dhe nëse ka persona të tjerë që mbajnë përgjegjësi për incidentin.
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