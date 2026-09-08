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Denoncimi tronditës: Të arrestuarit morën peng efektivin brenda Komisariatit të Sarandës

08/09/2620:19

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Denoncimi tronditës: Të arrestuarit morën peng efektivin brenda Komisariatit të Sarandës.

Avokati Arben Llangozi ka publikuar në rrjetet sociale një denoncim me pretendime të rënda për një ngjarje që, sipas tij, ka ndodhur gjatë natës në ambientet e Komisariatit të Policisë Sarandë.

 

 

Deri në momentin e publikimit të këtij shkrimi, nuk ka një reagim zyrtar nga Policia e Shtetit që të konfirmojë ose të përgënjeshtrojë nëse ngjarja e përshkruar nga Llangozi ka ndodhur. Për këtë arsye, pretendimet e mëposhtme mbeten të pakonfirmuara zyrtarisht.

 

Sipas denoncimit të bërë publik nga avokati, disa persona të arrestuar dyshohet se kanë dalë nga ambientet e izolimit dhe kanë marrë nën kontroll një punonjës policie, të cilin pretendohet se e kanë futur në ambientet ku mbaheshin të ndaluarit dhe e kanë mbajtur aty për disa orë.

 

Llangozi pretendon se situata ka qenë aq serioze sa është kërkuar ndërhyrja e forcave të FNSH-së nga Fieri. Sipas tij, pas disa orësh tensioni dhe negociatash, punonjësi i policisë është liruar rreth orës 07:30 të mëngjesit.

 

Por denoncimi shkon më tej. Duke iu referuar informacioneve që thotë se vijnë nga burime brenda strukturave policore, avokati pretendon se dera e ambienteve të izolimit nuk është lënë e hapur si pasojë e një gabimi, por qëllimisht.

 

Në statusin e tij publik, Llangozi drejton akuza konkrete ndaj shefit të Komisariatit të Policisë Sarandë, Feliks Hodaj. Sipas pretendimit të avokatit, lënia hapur e derës do të kishte si qëllim krijimin e mundësisë për arratisjen e një prej të arrestuarve. Ai ngre gjithashtu pretendimin se pas këtij veprimi mund të ketë pasur një marrëveshje korruptive.

 

Këto janë akuza shumë të rënda, të ngritura publikisht nga Llangozi, por për të cilat deri tani nuk është bërë publik ndonjë qëndrim apo provë nga institucionet kompetente që t’i vërtetojë.

 

Avokati pretendon gjithashtu se pas incidentit po bëhen përpjekje për të minimizuar ngjarjen dhe për ta mbajtur atë larg vëmendjes së publikut. Ai ngre dyshime edhe për një tentativë të mundshme për fshehjen, mosdokumentimin apo manipulimin e provave dhe informacioneve që lidhen me atë që pretendohet se ka ndodhur brenda komisariatit.

 

Në përfundim të denoncimit, Llangozi kërkon që Feliks Hodaj të pezullohet nga detyra deri në zbardhjen e plotë të çështjes.

Për momentin, versioni i publikuar nga avokati Arben Llangozi mbetet një denoncim publik dhe jo një ngjarje e konfirmuar zyrtarisht. Mungesa e një reagimi nga Policia lë të hapura pikëpyetje të rëndësishme: nëse ka ndodhur një incident gjatë natës në ambientet e Komisariatit të Sarandës, nëse është kërkuar ndërhyrja e FNSH-së dhe cilat kanë qenë rrethanat konkrete.

 

Një reagim zyrtar i Policisë së Shtetit do të ishte i nevojshëm për të sqaruar nëse pretendimet e bëra publike qëndrojnë dhe nëse ka nisur ndonjë verifikim apo hetim për rastin. Saranda Web

 

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