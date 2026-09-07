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Plagoset me armë 55-vjeçari nga Delvina, policia heton edhe një ngjarje të një muaji më parë

07/09/2614:44

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Plagoset me armë 55-vjeçari nga Delvina në Athinë, policia heton edhe një ngjarje të një muaji më parë

Një 55-vjeçar shqiptar nga Delvina është plagosur me armë zjarri në orët e para të mëngjesit të sotëm në Athinë. I plagosuri është identifikuar si Eduart Mullaj, ndërsa autoritetet greke po hetojnë rrethanat dhe motivin e sulmit.

 

 

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 05:00 në zonën e Patisia-s, pranë banesës së 55-vjeçarit. Sipas të dhënave të deritanishme, dy persona që lëviznin me një motoçikletë kanë qëlluar ndaj Mullajt dhe më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes.

 

55-vjeçari është plagosur në këmbë dhe është transportuar në spital. Gjendja e tij raportohet jashtë rrezikut për jetën.

Mullaj u ka deklaruar hetuesve se dy personat po tentonin t’i vidhnin motorin dhe se e qëlluan pasi ai reagoi. Megjithatë, mediat greke raportojnë se policia po shqyrton edhe pista të tjera dhe nuk e ka marrë ende si të mirëqenë këtë version.

 

Në kuadër të hetimeve po verifikohet gjithashtu një episod me të shtëna me armë zjarri të ndodhur rreth një muaj më parë në të njëjtën zonë, ku nuk pati persona të plagosur. Autoritetet po përpiqen të përcaktojnë nëse mes dy ngjarjeve ekziston ndonjë lidhje.

Në vendin ku u qëllua 55-vjeçari janë gjetur tri gëzhoja dhe një predhë, të cilat janë sekuestruar për ekzaminim.

 

Dëshmitarë nga zona kanë deklaruar se kanë parë dy persona me helmeta duke u larguar pas të shtënave, ndërsa pak më vonë kanë konstatuar 55-vjeçarin të plagosur në rrugë. Banorë të tjerë kanë pohuar se pak përpara incidentit kishin dëgjuar zëra dhe një debat në zonë, por mbetet e paqartë nëse personat e përfshirë në të kishin lidhje me sulmin.

 

Policia greke vijon hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për të përcaktuar motivin e plagosjes së Eduart Mullajt, 55-vjeçarit me origjinë nga Delvina. Saranda Web

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