Ndërron jetë kryetari i Bashkisë së Filatit Vasili Tzigos
Ndërron jetë kryetari i Bashkisë së Filatit, Vasili Tzigos – një mik i shqiptarëve dhe i komunitetit të Sarandës
Kryetari i Bashkisë së Filatit, Vasili Tzigos, ndërroi jetë këtë mëngjes në moshën 69-vjeçare.
Sipas informacioneve zyrtare, ai ka ndërruar jetë në Spitalin Popullor të Athinës, ku ishte i shtruar prej disa ditësh për shkak të problemeve shëndetësore.
Vasili Tzigos njihej jo vetëm si një drejtues lokal me përvojë, por edhe si një mik i shqiptarëve, duke ruajtur marrëdhënie të afërta dhe respekt të veçantë për banorët e zonës së Sarandës që jetonin në Filat dhe rrethinat e tij. Gjatë viteve të drejtimit të tij, ai kishte ndërtuar ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi me komunitetin shqiptar, duke u vlerësuar për qasjen e tij njerëzore dhe bashkëpunuese.
Funerali i tij do të mbahet në Filat, qyteti ku ai shërbeu si kryetar bashkie deri në ditët e fundit të jetës së tij, ndërsa varrimi do të zhvillohet në fshatin Povla, vendlindjen e tij.
Në orët në vijim pritet një njoftim zyrtar nga Bashkia e Filatit, ku do të jepen detaje mbi datën dhe orën e ceremonisë mortore, si dhe procedurat që do të ndiqen për zëvendësimin e drejtimit të Bashkisë.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Sofra Çame shtrohet për të dytin vit radhazi në Sarandë: Tradita dhe kultura çame bashkojnë të rinjtë
Suvenire