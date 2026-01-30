logo
Ndërron jetë kryetari i Bashkisë së Filatit Vasili Tzigos

30/01/2612:27

Ndërron jetë kryetari i Bashkisë së Filatit, Vasili Tzigos – një mik i shqiptarëve dhe i komunitetit të Sarandës

 

Kryetari i Bashkisë së Filatit, Vasili Tzigos, ndërroi jetë këtë mëngjes në moshën 69-vjeçare.

 

Ndërron jetë kryetari i Bashkisë së Filatit, Vasili Tzigos

 

Sipas informacioneve zyrtare, ai ka ndërruar jetë në Spitalin Popullor të Athinës, ku ishte i shtruar prej disa ditësh për shkak të problemeve shëndetësore.

 

Vasili Tzigos njihej jo vetëm si një drejtues lokal me përvojë, por edhe si një mik i shqiptarëve, duke ruajtur marrëdhënie të afërta dhe respekt të veçantë për banorët e zonës së Sarandës që jetonin në Filat dhe rrethinat e tij. Gjatë viteve të drejtimit të tij, ai kishte ndërtuar ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi me komunitetin shqiptar, duke u vlerësuar për qasjen e tij njerëzore dhe bashkëpunuese.

 

Funerali i tij do të mbahet në Filat, qyteti ku ai shërbeu si kryetar bashkie deri në ditët e fundit të jetës së tij, ndërsa varrimi do të zhvillohet në fshatin Povla, vendlindjen e tij.

 

Në orët në vijim pritet një njoftim zyrtar nga Bashkia e Filatit, ku do të jepen detaje mbi datën dhe orën e ceremonisë mortore, si dhe procedurat që do të ndiqen për zëvendësimin e drejtimit të Bashkisë.

 

