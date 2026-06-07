Policia bllokon një varkë në Krorëz. I vendos edhe gjobë 5 milionë lekë – VIDEO
Policia bllokon një varkë në Krorëz, gjobitet me 5 milionë lekë për rrezikimin e pushuesve. Policia Kufitare ka bllokuar një mjet lundrues në zonën e Krorëzës, pasi sipas Policisë, drejtuesi i tij ka shkelur perimetrin e sigurisë së pushuesve, duke hyrë në zonën ku qytetarët po laheshin në det.
Sipas njoftimit të Policisë, gjatë kontrolleve dhe patrullimeve të shtuara përgjatë vijës bregdetare, shërbimet e Policisë Kufitare konstatuan mjetin lundrues brenda hapësirës së dedikuar për pushuesit, duke krijuar rrezik për jetën dhe sigurinë e tyre.
Pas verifikimeve dhe procedurave administrative, ndaj drejtuesit të mjetit u vendos një masë administrative prej 500.000 lekësh të rinj (5 milionë lekë të vjetër), ndërsa mjeti lundrues u bllokua nga autoritetet.
Policia e Shtetit thekson se kontrollet në bregdet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik, me fokus garantimin e sigurisë së pushuesve dhe respektimin e rregullave të lundrimit.
Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to të respektojnë perimetrat e sigurisë dhe të shmangin hyrjen në zonat e përcaktuara për pushuesit.
Gjithashtu, Policia kujton se edhe në plazhet ku perimetrat e sigurisë nuk janë vendosur ende, mjetet lundruese nuk duhet të afrohen pranë bregut apo të kryejnë manovra në zonat ku ka pushues, për të shmangur çdo rrezik për jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Saranda Web
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