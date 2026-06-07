ADORA’S VIEW HOTEL kërkon Sanitare. Orari 06:30 – 14:30
ADORA’S VIEW HOTEL në Sarandë kërkon të punësojë:
– Sanitare me eksperiencë pune
ORARI 06:30 – 14:30
– Nuk ofrohet akomodim
Për info & aplikim kontaktoni 069 23 22 160
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