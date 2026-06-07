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ADORA’S VIEW HOTEL kërkon Sanitare. Orari 06:30 – 14:30

07/06/2611:20

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ADORA’S VIEW HOTEL në Sarandë kërkon të punësojë:  

 

– Sanitare me eksperiencë pune

 

ORARI 06:30 – 14:30

 

– Nuk ofrohet akomodim

Për info & aplikim kontaktoni 069 23 22 160

 

ADORA'S VIEW HOTEL SARANDA WEB

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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