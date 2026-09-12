Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane
Ndahet nga jeta inxhinieri dhe biznesmeni i respektuar Malo Mane
Është ndarë nga jeta sot, më 12 shtator 2026, në Sarandë, pas një sëmundjeje të rëndë, inxhinieri dhe biznesmeni i njohur Malo Mane.
I lindur më 3 dhjetor 1953 në fshatin Gjashtë, Malo Mane përfundoi Teknikumin e Ndërtimit në Sarandë në vitin 1973, ndërsa në vitin 1978 u diplomua në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës, me rezultate të shkëlqyera.
Gjatë karrierës së tij të gjatë u dallua për profesionalizmin, ndershmërinë dhe përkushtimin ndaj punës. Kontributi i tij mbetet i prekshëm në një sërë veprash ndërtimore, infrastrukturore dhe restauruese, përfshirë edhe objekte të trashëgimisë kulturore, të realizuara në Sarandë dhe në zona të tjera të vendit.
Përtej profesionit dhe aktivitetit të tij si biznesmen, Malo Mane do të kujtohet si një qytetar i lidhur fort me Sarandën, të cilën e donte dhe për zhvillimin e mbrojtjen e së cilës tregoi vazhdimisht interes dhe shqetësim.
Ai ishte gjithashtu një bashkëshort, baba dhe gjysh i përkushtuar. Ndarja e tij nga jeta lë në dhimbje familjen, të afërmit, miqtë, kolegët dhe të gjithë ata që patën mundësinë ta njihnin dhe ta respektonin.
Ceremonia e varrimit do të zhvillohet të dielën, më 13 shtator 2026, në orën 11:00, në varrezat e Gjashtës, Volloder.
Saranda Web i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Mane dhe të afërmve.
🕯️ U prehtë në paqe
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
12/09/2617:00
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11
12/09/2617:00
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
12/09/2617:00
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
12/09/2617:00
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8
12/09/2617:00