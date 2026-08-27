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Më kërkojnë 2 hyrje për hipotekimin e godinës, 1 kryetari i Bashkisë, 1 drejtori i Hipotekës

27/08/2614:21

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Qytetari denoncon: Më kërkojnë 2 hyrje për hipotekimin e godinës, 1 kryetari i Bashkisë, 1 drejtori i Hipotekës.

Gjatë protestës së banorëve të Delvinës përpara Bashkisë Sarandë, një 80-vjeçar, krahas kundërshtimit për çështjen e linjës Delvinë–Sarandë, ka bërë në Saranda Web një denoncim të rëndë lidhur me hipotekimin e një godine në Delvinë.

 

 

Qytetari pretendon se i janë kërkuar dy hyrje të godinës, duke pretenduar se “një e kërkon kryetari i Bashkisë dhe një drejtori i Hipotekës”.

 

Në gjendje të rënduar emocionale, ai deklaroi se, nëse çështja e tij nuk merr zgjidhje, do të ndërmarrë një akt ekstrem përpara Kryeministrisë, duke u lyer me benzinë. Saranda Web

 

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