Më kërkojnë 2 hyrje për hipotekimin e godinës, 1 kryetari i Bashkisë, 1 drejtori i Hipotekës
Qytetari denoncon: Më kërkojnë 2 hyrje për hipotekimin e godinës, 1 kryetari i Bashkisë, 1 drejtori i Hipotekës.
Gjatë protestës së banorëve të Delvinës përpara Bashkisë Sarandë, një 80-vjeçar, krahas kundërshtimit për çështjen e linjës Delvinë–Sarandë, ka bërë në Saranda Web një denoncim të rëndë lidhur me hipotekimin e një godine në Delvinë.
Qytetari pretendon se i janë kërkuar dy hyrje të godinës, duke pretenduar se “një e kërkon kryetari i Bashkisë dhe një drejtori i Hipotekës”.
Në gjendje të rënduar emocionale, ai deklaroi se, nëse çështja e tij nuk merr zgjidhje, do të ndërmarrë një akt ekstrem përpara Kryeministrisë, duke u lyer me benzinë. Saranda Web
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