Delvina proteston në dyert e Bashkisë Sarandë: Kërkohet rishikimi i vendimit për Terminalin
Delvina proteston në dyert e Bashkisë Sarandë: Kërkohet rishikimi i vendimit për Terminalin. U zhvillua sot përpara dyerve të Bashkisë Sarandë protesta e paralajmëruar kundër detyrimit të autobusëve për të ndaluar në Terminalin e ri të Sarandës, me pjesëmarrjen e shoferëve të linjës Delvinë–Sarandë, qytetarëve, por edhe drejtuesve të autobusëve që lidhin Sarandën me fshatrat e zonës së Finiqit dhe Konispolit.
Protesta vjen pas kundërshtimeve të vazhdueshme për largimin e stacionit të linjës Delvinë–Sarandë dhe linjave të fshatrave nga qyteti dhe zhvendosjen e tij në Terminal. Çështja është ngritur prej javësh nga qytetarët e Delvinës, të cilët më herët kanë firmosur edhe një peticion me rreth 350 firma, duke kërkuar rishikimin e vendimit.
Në protestën e zhvilluar përpara Bashkisë Sarandë u bashkuan edhe shoferë të linjave që transportojnë banorë nga fshatrat e Bashkisë Finiq dhe Bashkisë Konispol drejt Sarandës.
Ata ngritën shqetësimin se detyrimi për të përfunduar udhëtimin në Terminal krijon vështirësi të mëdha për pasagjerët e tyre, pasi një pjesë e konsiderueshme janë persona të moshuar që vijnë në Sarandë për probleme shëndetësore, vizita mjekësore dhe shërbime të tjera.
Sipas tyre, për një të moshuar që vjen nga një fshat i largët, mbërritja në Terminal dhe detyrimi për të marrë më pas një tjetër mjet transporti për të shkuar drejt spitalit, poliklinikës apo qendrës së qytetit e bën udhëtimin edhe më të vështirë.
Pikërisht kjo ishte një nga çështjet kryesore të ngritura gjatë protestës: Terminali nuk është destinacioni përfundimtar i shumicës së udhëtarëve.
Qytetarët dhe përfaqësuesit e linjës Delvinë–Sarandë kërkojnë një zgjidhje të veçantë për transportin mes dy qyteteve.
Ata kërkojnë që Delvinë–Sarandë të trajtohet si linjë urbane, njësoj si Vorë–Tiranë dhe Kamëz–Tiranë, duke argumentuar se afërsia dhe lëvizja e përditshme e qytetarëve mes Delvinës dhe Sarandës e bëjnë këtë linjë të ndryshme nga një linjë e zakonshme ndërqytetëse.
Një numër i madh banorësh të Delvinës udhëtojnë çdo ditë drejt Sarandës për punë, shkollë, shërbime shëndetësore, institucione dhe nevoja të tjera. Për këtë arsye, ata kërkojnë që transporti të organizohet në një mënyrë që t’u mundësojë qytetarëve akses sa më të drejtpërdrejtë në qytet.
Qytetarët e Delvinës kanë depozituar më parë kërkesat e tyre pranë Bashkisë Sarandë, ndërsa rreth 350 qytetarë kanë firmosur një peticion kundër situatës së krijuar pas zhvendosjes së stacionit.
Shqetësimi i ngritur është se mënyra e funksionimit të Terminalit prek një numër më të madh banorësh të zonës, veçanërisht ata që jetojnë jashtë Sarandës, por varen nga qyteti për shërbime të domosdoshme.
Për protestuesit, çështja nuk është vetëm se ku duhet të ndalojnë autobusët, por sa i aksesueshëm mbetet transporti publik për qytetarët, sidomos për të moshuarit dhe personat që udhëtojnë drejt Sarandës për arsye shëndetësore.
Ata kanë njoftuar se do të vazhdojnë protestën deri sa Bashkia Sarandë dhe institucionet përgjegjëse të rishikojnë mënyrën e funksionimit të linjave, duke kërkuar të ketë dialog me operatorët dhe qytetarët dhe një zgjidhje që të marrë parasysh nevojat reale të pasagjerëve.
Protesta e sotme përpara Bashkisë Sarandë e rikthen kështu në qendër të vëmendjes debatin për Terminalin e ri: një investim që synon organizimin e transportit ndërqytetës, por që, sipas qytetarëve dhe operatorëve, nuk duhet të funksionojë duke e bërë më të vështirë udhëtimin për ata që varen çdo ditë nga transporti publik. Saranda Web
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