Filiali i Universitetit të Tiranës në Sarandë çel vitin akademik, vijojnë regjistrimet
Filiali i Universitetit të Tiranës në Sarandë nis vitin e ri akademik me katër programe studimi në nivelet Bachelor dhe Master, ndërsa procesi i regjistrimeve vijon ende.
Sipas informacionit të dhënë për Saranda Web nga drejtori i Filialit të Universitetit të Tiranës në Sarandë, Dr. Dhonat Kote, në nivelin Bachelor ofrohen programet Administrim Biznesi dhe Gjuhë e Huaj – Anglisht. Në nivelin Master, studentët mund të ndjekin Masterin Profesional në Menaxhim Turizmi dhe Masterin Shkencor në Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në Tri Gjuhë.
Deri në këtë fazë, Administrimi i Biznesit kryeson për plotësimin e kuotave. Kote bën të ditur se në këtë program janë plotësuar 70% e kuotave të pranimit, ndërsa regjistrimet po ecin mirë edhe në programet e tjera.
Meqë regjistrimet janë ende në proces, nuk është dhënë një numër përfundimtar i studentëve që do të ndjekin studimet këtë vit në filialin e Sarandës.
Programet e ofruara përfshijnë fusha që lidhen me ekonominë dhe profilin turistik të zonës, nga administrimi i biznesit dhe menaxhimi i turizmit te gjuhët e huaja dhe komunikimi ndërkulturor. Saranda Web