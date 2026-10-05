Filiali i Universitetit të Tiranës në Sarandë çel vitin akademik, vijojnë regjistrimet

Filiali i Universitetit të Tiranës në Sarandë çel vitin akademik, vijojnë regjistrimet

Filiali i Universitetit të Tiranës në Sarandë nis vitin e ri akademik me katër programe studimi në nivelet Bachelor dhe Master, ndërsa procesi i regjistrimeve vijon ende.

Sipas informacionit të dhënë për Saranda Web nga drejtori i Filialit të Universitetit të Tiranës në Sarandë, Dr. Dhonat Kote, në nivelin Bachelor ofrohen programet Administrim Biznesi dhe Gjuhë e Huaj – Anglisht. Në nivelin Master, studentët mund të ndjekin Masterin Profesional në Menaxhim Turizmi dhe Masterin Shkencor në Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik në Tri Gjuhë.

Deri në këtë fazë, Administrimi i Biznesit kryeson për plotësimin e kuotave. Kote bën të ditur se në këtë program janë plotësuar 70% e kuotave të pranimit, ndërsa regjistrimet po ecin mirë edhe në programet e tjera.

Meqë regjistrimet janë ende në proces, nuk është dhënë një numër përfundimtar i studentëve që do të ndjekin studimet këtë vit në filialin e Sarandës.

Programet e ofruara përfshijnë fusha që lidhen me ekonominë dhe profilin turistik të zonës, nga administrimi i biznesit dhe menaxhimi i turizmit te gjuhët e huaja dhe komunikimi ndërkulturor. Saranda Web

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