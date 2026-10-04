Ksamil: motori del nga rruga, drejtuesi 28-vjeçar transportohet në spital

Ksamil: motori del nga rruga, drejtuesi 28-vjeçar transportohet në spital

Një aksident ka ndodhur pasditen e kësaj të diele në Ksamil, ku një motor ka dalë nga rruga dhe për pasojë është plagosur drejtuesi i tij.

28 vjeçari i lënduar, banues në Ksamil. Ai është transportuar me autoambulancë në urgjencën e spitalit të Sarandës, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore.

Sipas bluzave të bardha, 28-vjeçari ka pësuar plagë në kokë dhe në këmbë. Pas vlerësimit nga mjeku kirurg, ai është shtruar në pavijonin e kirurgjisë për trajtim të mëtejshëm.

Policia e Qarkullimit Rrugor ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Saranda Web

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