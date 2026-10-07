Emily Çobani, një tjetër përfaqësuese nga Saranda në “Miss & Mr Junior Albania 2026”
Saranda do të ketë edhe një tjetër përfaqësuese të vogël në “Miss & Mr Junior Albania 2026”, kompeticioni që do të zhvillohet më 1 nëntor në Lezhë. Bëhet fjalë për Emily Çobani, 7 vjeçe nga Saranda, e cila do të ngjitet në skenën e këtij eventi për të konkurruar së bashku me fëmijë të tjerë pjesëmarrës.
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Emily është kështu konkurrentja e dytë nga Saranda që merr pjesë në të njëjtin kompeticion, pas 9-vjeçares Sania, për të cilën Saranda Web shkroi një ditë më parë.
Eventi “Miss & Mr Junior Albania 2026” zhvillohet më 1 nëntor në Lezhë, ndaj saktësojmë se informacioni i mëparshëm ku ishte përmendur Kruja si vendi i zhvillimit nuk ishte i saktë.
Edhe Emily do të ketë nevojë për mbështetjen e publikut gjatë këtij rrugëtimi, ndërsa për 7-vjeçaren pjesëmarrja është një eksperiencë e veçantë dhe një mundësi për të përfaqësuar Sarandën në këtë aktivitet.
Nga Saranda drejt skenës së “Miss & Mr Junior Albania 2026” – suksese Emilyt dhe Sanias në eventin e 1 nëntorit në Lezhë!