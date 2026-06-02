Gjergj Erebara: Sot duhet të protestojmë edhe për Kakomenë
Gjergj Erebara: Sot duhet të protestojmë edhe për Kakomenë
Gazetari dhe analisti ekonomik Gjergj Erebara ka reaguar lidhur me protestat qytetare që po zhvillohen në vend, duke kërkuar që në qendër të tyre të vendoset edhe çështja e Kakomesë, një prej konflikteve më të gjata dhe më të debatueshme të pronësisë në jug të Shqipërisë.
Përmes një reagimi publik, Erebara kujton se rreth 22 vite më parë gjiri i Kakomesë, pranë fshatit Nivicë, u rrethua për ndërtimin e një resorti turistik luksoz. Sipas tij, banorët e zonës kundërshtuan projektin duke pretenduar se toka u përkiste atyre dhe familjeve të tyre prej brezash. Megjithatë, pavarësisht kalimit të më shumë se dy dekadave, resorti nuk u ndërtua, ndërsa zona vazhdon të mbetet e rrethuar dhe aksesi në plazh i kufizuar.
Në reagimin e tij, Erebara vëren se çështja e Kakomesë përfaqëson një problem më të gjerë që lidhet me mënyrën se si janë trajtuar pronat publike dhe private në Shqipëri ndër vite. Ai kujton se projekti u mbështet nga institucione shtetërore në periudha të ndryshme qeverisëse, ndërsa përplasjet mes banorëve dhe autoriteteve kanë shoqëruar vazhdimisht historinë e zonës.
Deklarata e Gjergj Erebara vjen në një moment kur në Shqipëri po zhvillohen protesta kundër projekteve të diskutueshme zhvillimore dhe kundër asaj që protestuesit e konsiderojnë një klasë politike të kapur nga interesa klienteliste dhe mafioze. Pjesëmarrësit në këto protesta pretendojnë se vendimmarrja publike po ndikohet nga grupe të fuqishme ekonomike në dëm të interesit të qytetarëve, komuniteteve lokale dhe pasurive natyrore të vendit.
“Sot duhet të protestojmë edhe për Kakomenë”, shkruan Erebara, duke e paraqitur rastin si një simbol të konflikteve të pazgjidhura të pronësisë dhe të marrëdhënies së debatueshme mes pushtetit politik, interesave ekonomike dhe të drejtave të qytetarëve.
Gjergj Erebara është një gazetar dhe analist ekonomik shqiptar, i njohur për trajtimin e çështjeve që lidhen me ekonominë, financat publike, pronësinë, transparencën dhe qeverisjen. Ai ka punuar për media të ndryshme kombëtare dhe është autor i analizave dhe komenteve mbi zhvillimet ekonomike dhe sociale në Shqipëri.
Reagimi i tij ka rikthyer në vëmendje debatin mbi të ardhmen e Kakomesë, ndërsa banorët e Nivicës vijojnë prej vitesh të kërkojnë zgjidhje për çështjen e pronësisë dhe aksesit në një nga gjiret më të bukura të bregdetit shqiptar. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Protestuesit ultimatum 24 orë qeverisë: Të anulohet projekti, paralajmërojnë rikthim në shesh nesër në orën 18:00
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
02/06/269:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
02/06/269:59
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 19
02/06/269:59
Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
02/06/269:59
Suvenire nga Saranda – Shegë
02/06/269:59