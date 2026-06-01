Dhjetëra mijëra qytetarë protestojnë kundër qeverisë dhe opozitës, reagimi pas ngjarjes në Zvernec
Dhjetëra mijëra qytetarë janë mbledhur në protestë, duke shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj zhvillimeve politike dhe sociale në vend. Protestuesit kanë deklaruar se kundërshtojnë politikat që, sipas tyre, po dëmtojnë perspektivën e vendit dhe po nxisin largimin e të rinjve.
Gjatë protestës, pjesëmarrësit kanë drejtuar kritika si ndaj kryeministrit Edi Rama, ashtu edhe ndaj kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha. Sipas protestuesve, të dy figurat politike mbajnë përgjegjësi për gjendjen aktuale të vendit dhe për mungesën e zgjidhjeve ndaj problemeve me të cilat përballen qytetarët.
Tubimi vjen pas reagimeve të shumta të shkaktuara nga një incident i raportuar në Zvernec, ku një protestues është rrëmbyer dhe dhunuar nga persona të maskuar të lidhur me sigurinë e një resorti në ndërtim. Ngjarja ka ndodhur në prani të efektivëve të policisë, të cilët akuzohen se nuk kanë ndërhyrë.
Protestuesit kanë shprehur pakënaqësi edhe për mungesën e reagimeve publike nga figura të rëndësishme politike. Ata kanë kritikuar kreun e opozitës, Sali Berisha, për moskomentimin e ngjarjes, si dhe media të konsideruara pranë opozitës, të cilat nuk i kanë kushtuar asnjë vëmendje incidentit.
Pjesëmarrësit kanë paralajmëruar se mobilizimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
