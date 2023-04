Plazhi në Kakome, rojet marrin para nga pushuesit – VIDEO

Plazhi në Kakome, rojet marrin para nga pushuesit

Plazhi në Kakome – Një qytetar ka denoncuar në Saranda Web me video se rojet përgjatë vitit të kaluar merrnin para për të lejuar hyrjen e pushuesve.

Pershendetje Saranda Web

Kisha nje pyetje: Kete vit plazhi i Kakomese do te hapet per publikuan, apo do lejohen te hyjne vetem ata qe u japin leke rojeve te porta e paligjshme?

Faleminderit

Shkoni te plazhi në Kakome, por mos paguani asnjë lekë për hajdutët

