Denoncimi: Në varrezat e Sarandës nuk ka as ujë, livadhisin lopët – VIDEO

Pershendetje Saranda Web

Kisha nje shqetesim shume te madh: eshte e disata here qe shkoj ne vorreza te Sarandes dhe as uje nuk ka dhe sidomos kafshet hyjne brenda, shkaterrojne cdo gje lopet e banoreve.

A ka mundesi ta publikoni se as bashkia s’do te dije, as roje, as njerezillek s’ka… Shkojme per vizite tek njerezit tane dhe gjejme ate gjendje katastrofe. TURP TU VIJE…

Publikojeni ju lutem po patet mundesi mbase vendosin ndonje rregull. Faleminderit