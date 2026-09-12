Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00
Delvina–Butrinti, derbi i jugut hap sezonin të dielën ora 15:00
Kategoria e Dytë nis menjëherë me një nga përballjet më interesante të Grupit B. Delvina dhe Butrinti do të vendosen përballë njëra-tjetrës të dielën, në atë që konsiderohet derbi i jugut, një sfidë ku rivaliteti mes dy skuadrave i jep ndeshjes një peshë që shkon përtej tri pikëve.
Takimi Delvina–Butrinti do të luhet të dielën, duke nisur nga ora 15:00. Ndeshja do të zhvillohet pa praninë e tifozëve, por sportdashësit do të kenë mundësi ta ndjekin të gjithë përballjen drejtpërdrejt.
Saranda Web do të transmetojë LIVE ndeshjen Delvina–Butrinti, nga ora 15:00, në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin Saranda Web TV LIVE në YouTube.
Përballjet mes Delvinës dhe Butrintit të Sarandës kanë gjithmonë një rëndësi të veçantë. Afërsia mes dy qyteteve, historia e ndeshjeve dhe rivaliteti sportiv kanë bërë që ky duel të konsiderohet prej vitesh si derbi i jugut.
Këtë herë përballja vjen që në javën e parë të kampionatit, duke e rritur edhe më shumë rëndësinë e rezultatit.
Delvina do të ketë avantazhin e fushës dhe do të kërkojë ta shfrytëzojë për të marrë tri pikët e para. Në krahun tjetër, Butrinti udhëton drejt Delvinës me synimin për të dalë me rezultat pozitiv dhe për të konfirmuar që në start ambiciet për sezonin e ri.
Në një kampionat ku çdo pikë mund të ketë peshë të madhe në garën për objektivat sezonalë, një derbi në javën e parë merr një tjetër dimension. Për të dyja skuadrat, fitorja nuk do të sillte vetëm tri pikë, por edhe moral e besim për vazhdimësinë.
Pavarësisht tribunave bosh, në fushë pritet një ndeshje e fortë dhe e luftuar.
Delvina–Butrinti, të dielën në orën 15:00 – drejtpërdrejt në Facebook-un e Saranda Web dhe në kanalin YouTube Saranda Web TV LIVE.
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