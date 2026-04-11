Butrinti – Partizani B luhet pa tifozë, ndeshja transmetohet LIVE në Saranda Web
Një javë vendimtare për fatet e kampionatit në Kategorinë e Dytë. Butrinti do të presë Partizanin B më 12 prill 2026, në orën 14:00, në stadiumin “Andon Lapa”, por sfida do të zhvillohet pa praninë e tifozëve për shkak të një dënimi pas ndeshjes me Delvinën.
Kjo përballje vjen në një moment kritik për renditjen, ku Butrinti mban vendin e parë me 41 pikë pas 18 ndeshjesh, në një garë shumë të fortë me Bylis B që ka po 41 pikë dhe Orikun që ndjek me 40 pikë. Partizani B, kundërshtari i radhës, ndodhet në vendin e katërt me 36 pikë dhe mbetet një rival direkt që mund të hapë ose ngushtojë diferencat në krye.
Mungesa e tifozëve në stadium është një goditje për Butrintin, i cili gjatë gjithë sezonit ka pasur mbështetje të fortë nga shkallët, por tashmë gjithçka do të vendoset në fushë, në një atmosferë të heshtur, por me tension maksimal.
Ndërkohë, vëmendja është e ndarë edhe te ndeshja tjetër direkte mes Orikut dhe Bylis B, një duel që mund të ndikojë drejtpërdrejt në krye të klasifikimit. Rezultati i kësaj sfide, i kombinuar me atë të Butrintit, mund të ndryshojë totalisht renditjen dhe të përcaktojë skuadrën që do të marrë avantazhin 1 javë përpara përfundimit të kampionatit.
Në këto kushte, çdo pikë është jetike dhe çdo ndeshje merr vlerën e një finaleje. Butrinti synon të ruajë vendin e parë dhe të përfitojë nga çdo hap fals i rivalëve, ndërsa Bylis B dhe Oriku do të përplasen mes tyre në një betejë që mund të vendosë shumë.
Për të gjithë tifozët që nuk do të jenë në stadium, Saranda Web do të sjellë transmetimin live në Facebook dhe Youtube të ndeshjes Butrinti – Partizani B, duke bërë të mundur ndjekjen e kësaj sfide vendimtare në kohë reale. Saranda Web
