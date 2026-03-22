Butrinti fiton Derbin ndaj Delvinës me besim për ngjitje në kategori – VIDEO e PLOTË
Derbi mes Butrintit dhe Delvinës u shndërrua në një përballje të zjarrtë, e mbushur me tension si në fushë, ashtu edhe në shkallët e stadiumit, duke u ndërprerë dy herë gjatë zhvillimit të saj. Në fund, Butrinti arriti të triumfojë me rezultatin 2-0, duke marrë një fitore shumë të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe përplasje të forta, ndërsa arbitri u detyrua të ndërhynte shpesh me kartonë për të qetësuar situatën. Tensioni arriti kulmin në pjesën e dytë, ku loja u ndërpre dy herë për shkak të incidenteve, si në fushë ashtu edhe në tribunë. Kartoni i kuq për Peçi G. në minutën e 71-të ndikoi drejtpërdrejt në rrjedhën e ndeshjes, duke e lënë Delvinën me një lojtar më pak.
Sa i përket golave, Butrinti gjeti rrugën e rrjetës fillimisht në minutën e 73-të me anë të Mërkuri M., i cili zhbllokoi rezultatin në një moment delikat të ndeshjes. Goli i dytë erdhi në minutat shtesë, ku Maznikolli A. vulosi fitoren 2-0 dhe çliroi përfundimisht presionin për vendasit.
Kjo fitore ka ndikim të drejtpërdrejtë edhe në renditjen e kampionatit. Butrinti ngjitet në vendin e dytë me 38 pikë, duke qëndruar në garë për kreun, ndërsa Delvina mbetet në vendin e gjashtë me 19 pikë. Në krye vijon Oriku me 40 pikë, i ndjekur nga Butrinti dhe Bylis B, që gjithashtu ka 38 pikë, duke e bërë garën për vendet e para edhe më të fortë në javët në vijim.
Një derbi që nuk do të mbahet mend vetëm për rezultatin, por për tensionin, ndërprerjet dhe emocionet e forta që e shoqëruan nga minuta e parë deri në fund.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
