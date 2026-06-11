Rox bar në Sarandë kërkon Përgatitës për sandwich dhe hot dog
Rox bar në Sarandë (coffee & streetbites) kërkon të punësojë Përgatitës për sandwich dhe hot dog
Turni i pasdites 17:00 deri 01:00
Për kushtet e punës dhe pagën të interesuarit të kontaktojnë në 068 90 77 731
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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