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Rox bar në Sarandë kërkon Përgatitës për sandwich dhe hot dog

11/06/2618:19

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Rox bar në Sarandë (coffee & streetbites) kërkon të punësojë Përgatitës për sandwich dhe hot dog

Turni i pasdites 17:00 deri 01:00

Për kushtet e punës dhe pagën të interesuarit të kontaktojnë në 068 90 77 731

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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