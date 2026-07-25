Arsid Gjura (R Jay) nga Saranda, “Dashuri Mëkatare” merr 7 vlerësime ndërkombëtare
Arsid Gjura (R Jay) nga Saranda, “Dashuri Mëkatare” merr 7 vlerësime ndërkombëtare dhe vijon rrugëtimin në festivale filmi
Krijuesi sarandjot Arsid Gjura, i njohur artistikisht si R Jay, po shënon një rrugëtim premtues në skenën e filmit të pavarur me filmin e shkurtër “Dashuri Mëkatare”. Projekti ka grumbulluar deri më tani 7 përzgjedhje dhe vlerësime ndërkombëtare, ndërsa vazhdon të konkurrojë në festivale deri në fund të tetorit 2026.
Arsid Gjura (R Jay) është krijues i pavarur nga Saranda, i angazhuar në realizimin e filmave të shkurtër, shkrimin e skenarëve, si dhe në produksionin e zërit dhe imazhit. Ai është gjithashtu producent muzikor, duke ndërthurur në projektet e tij disa fusha të krijimtarisë audiovizive.
Një nga projektet e tij më të fundit është filmi i shkurtër “Dashuri Mëkatare”, i shkruar dhe drejtuar nga vetë Gjura dhe i bazuar në tregimin “Mbetjet” të Nikoletta Kalafatsit.
Filmi ka nisur një rrugëtim në festivale ndërkombëtare, duke marrë deri më tani 7 përzgjedhje dhe vlerësime, mes të cilave përfshihen pjesëmarrje në Follow Your Heart NYC 2026, First-Time Filmmaker Sessions, Filmmaker Sessions dhe aktivitetet e Lift-Off Global Network Sessions 2026.
Sipas informacionit të përcjellë për Saranda Web, “Dashuri Mëkatare” ka siguruar disa Official Selection, ndërsa ka pasur edhe tre hyrje në platformat e transmetimit Vimeo, të lidhura me rrugëtimin e tij në festivalet ku është përzgjedhur.
Rrugëtimi vazhdon deri në fund të tetorit
Rezultatet e deritanishme nuk e mbyllin garën për filmin e krijuesit sarandjot. “Dashuri Mëkatare” vijon të jetë pjesë e cikleve të festivaleve ndërkombëtare deri në fund të tetorit 2026, çka lë të hapur mundësinë për përzgjedhje, nominime apo vlerësime të tjera.
Për një projekt të realizuar në mënyrë të pavarur, pjesëmarrja në disa festivale dhe përzgjedhjet e marra përbëjnë një mundësi për ta prezantuar punën e autorit përpara një audience më të gjerë ndërkombëtare.
Rrugëtimi i Arsid Gjura (R Jay) është një tjetër shembull i krijuesve të rinj nga Saranda që po kërkojnë hapësirën e tyre përtej skenës lokale, këtë herë përmes kinemasë së pavarur.
“Dashuri Mëkatare” vazhdon garën dhe muajt në vijim pritet të tregojnë nëse 7 vlerësimeve të deritanishme do t’u shtohen edhe nominime apo përzgjedhje të tjera ndërkombëtare. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit