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Coffee & Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier

10/07/2613:11

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Coffee Crepes SHEHU në Sarandë kërkon të punësojë

 

 – Kamarier

 

Për më shumë informacion ose aplikim: 069 444 5854

 

🟤 Ambient miqësor • Orar i rregullt pune • Pagesë e kënaqshme

 

Coffee & Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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