Coffee & Crepes SHEHU kërkon të punësojë Kamarier
Coffee Crepes SHEHU në Sarandë kërkon të punësojë:
– Kamarier
Për më shumë informacion ose aplikim: 069 444 5854
🟤 Ambient miqësor • Orar i rregullt pune • Pagesë e kënaqshme
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