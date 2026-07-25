Pajtim Çaushi promovon në Sarandë romanin e ri “Shitësit e Reve”
Pajtim Çaushi promovon në Sarandë romanin e ri “Shitësit e Reve”
Romani më i ri i shkrimtarit Pajtim Çaushi, “Shitësit e Reve”, u promovua sot në Sarandë në një aktivitet letrar të organizuar nga Klubi i Krijuesve Jonianë. Vepra sjell përmes ironisë, satirës dhe groteskut një vështrim kritik mbi korrupsionin, servilizmin, etjen për pushtet dhe mbijetesën e këtyre fenomeneve nga periudha komuniste në atë postkomuniste.
Romani “Shitësit e Reve” i shkrimtarit Pajtim Çaushi u promovua ditën e sotme në Sarandë, në një aktivitet të organizuar nga Klubi i Krijuesve Jonianë dhe të transmetuar drejtpërdrejt nga Saranda Web.
Aktiviteti u moderua nga kryetari i Klubit të Krijuesve Jonianë në Sarandë, Hekuran Halili, ndërsa në hapje foli Fatmir Minguli, përfaqësues i shtëpisë botuese.
Gjatë promovimit, për romanin dhe krijimtarinë e Pajtim Çaushit folën Panajot Zoto, Natasha Xhelili, Kristo Mavro, Migel Flor, Agron Mema, Panajot Boli, Sami Alimema, Pol Milo, Behar Maze, Niko Kacalidha, si dhe pjesëmarrës të tjerë.
“Shitësit e Reve”, satirë ndaj korrupsionit dhe etjes për pushtet
“Shitësit e Reve” është botimi më i ri i Pajtim Çaushit dhe tashmë ka dalë në librari. Në qendër të romanit vendoset një realitet shoqëror ku korrupsioni, ryshfeti, servilizmi, intrigat, lakmia dhe etja për karrierë ndërthuren me jetën e personazheve.
Boshti i veprës është Lumo Vula, një personazh rreth të cilit zhvillohen ngjarje që përshkojnë dy periudha historike: sistemin komunist dhe periudhën postkomuniste.
Përmes tij, autori ndërton portretin e njeriut që ngjitet në shkallët e karrierës jo domosdoshmërisht falë aftësive dhe meritës, por përmes servilizmit, ryshfetit, intrigave, kompromisit moral dhe përshtatjes me pushtetin.
Kalimi nga një sistem politik në tjetrin nuk sjell domosdoshmërisht zhdukjen e këtyre fenomeneve. Përkundrazi, romani evidenton mënyrën se si personazhe dhe sjellje të së kaluarës përshtaten me realitetin e ri, duke ndryshuar formën, por jo domosdoshmërisht thelbin.
Ironia, sarkazma dhe grotesku në romanin e Pajtim Çaushit
Një nga elementet kryesore të “Shitësit e Reve” është përdorimi i ironisë, sarkazmës dhe groteskut. Përmes humorit, situatave paradoksale dhe personazheve të ndërtuara me tipare të forta, Pajtim Çaushi godet fenomene të shoqërisë shqiptare që lidhen me korrupsionin, paaftësinë, formalizmin dhe degradimin moral.
Në vlerësimet e bëra për veprën gjatë promovimit, romani u afrua për nga fryma satirike me traditën e “Shkëlqimit dhe rënies së shokut Zylo” të Dritëro Agollit, ndërsa Lumo Vula u cilësua si një personazh që bart tipare të dy epokave.
Në galerinë e personazheve shfaqen gjithashtu figura si Koçi Stillo, Lolo Molla, Fane Lapa, Lika Kroi, Salushja dhe gazetari Ilo Hupi, të cilët plotësojnë tablonë shoqërore të romanit.
Veçanërisht Ilo Hupi përdoret si një lloj vëzhguesi dhe komentuesi të realitetit, duke plotësuar rrëfimin me humor dhe duke i dhënë një tjetër këndvështrim ngjarjeve.
Një strukturë rrëfimi mes Qenies, Unit dhe Vetes
“Shitësit e Reve” është romani i nëntë i Pajtim Çaushit dhe vijon eksperimentimin e autorit me teknika të ndryshme rrëfimi.
Një nga veçoritë e veprës është depërtimi në botën e brendshme të personazheve përmes marrëdhënies mes Qenies, Unit dhe Vetes. Personazhet nuk paraqiten vetëm përmes veprimeve dhe dialogut, por edhe përmes konflikteve të tyre të brendshme, vetëdijes dhe impulseve që ndikojnë në sjelljen e tyre.
Kjo ndërthurje i jep romanit një strukturë që largohet nga rrëfimi thjesht linear dhe synon ta paraqesë personazhin në disa dimensione njëkohësisht.
Një tjetër element i rëndësishëm i veprës është pasuria gjuhësore. Në roman gjejnë vend frazeologjizma, leksik krahinor, elemente folklorike dhe veçanërisht ndikime nga humori popullor çam, të cilat ndërthuren me satirën dhe groteskun.
Pajtim Çaushi dhe rrugëtimi i tij letrar
“Shitësit e Reve” vjen pas një serie romanesh përmes të cilave Pajtim Çaushi ka eksperimentuar me forma dhe teknika të ndryshme të rrëfimit.
Në krijimtarinë e tij përfshihen vepra si “Robina e ëngjëjve”, “Heshtja e Unit”, “Kryeministri reve”, “Zana e Syrit të Kaltër”, “Monumenti i hijeve”, “Nënkryeministri, pushteti i njeriut që i kaca” dhe “Hija e Vetes”.
Me romanin e nëntë, “Shitësit e Reve”, autori rikthehet te raporti mes individit dhe pushtetit, duke e parë atë jo vetëm nga këndvështrimi politik e shoqëror, por edhe nga bota e brendshme e njeriut.
Promovimi në Sarandë mblodhi krijues, studiues dhe dashamirës të letërsisë, të cilët diskutuan mbi veprën e re dhe krijimtarinë e Pajtim Çaushit.
Aktiviteti u transmetua drejtpërdrejt në Saranda Web, duke u dhënë mundësi edhe ndjekësve online të ndiqnin promovimin dhe diskutimet rreth romanit “Shitësit e Reve”.
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