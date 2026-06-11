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Central Park Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

11/06/2614:05

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Central Park HotelKsamil kërkon të punësojë Sanitare hoteli.

 

Për kushtet e punë dhe pagën kontaktoni në 069 311 4816

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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