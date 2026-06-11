Central Park Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare
Central Park Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare hoteli.
Për kushtet e punë dhe pagën kontaktoni në 069 311 4816
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