Pizza SAVOS në Sarandë kërkon të punësojë Picier. Punësim vjetor
Pizza Savos në Sarandë kërkon të punësojë:
– Picier
Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 0685055300 ose paraqituni te Piceri Savos në Sarandë
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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