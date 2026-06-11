logo
0
Rezervime Suvenire

Pizza SAVOS në Sarandë kërkon të punësojë Picier. Punësim vjetor

11/06/2614:12

Shperndaje:

Pizza Savos në Sarandë kërkon të punësojë:

 

 – Picier

 

Për kushtet e punës dhe aplikime kontaktoni në 0685055300 ose paraqituni te Piceri Savos në Sarandë

 

 

Pizza Savos në Sarandë picier

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Pizza SAVOS në Sarandë kërkon të punësojë Picier. Punësim vjetor

Pizza SAVOS në Sarandë kërkon të punësojë Picier. Punësim vjetor
Central Park Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare

Central Park Hotel në Ksamil kërkon të punësojë Sanitare
SPORT VISION ALBANIA kërkon Shitëse për dyqanin në Sarandë

SPORT VISION ALBANIA kërkon Shitëse për dyqanin në Sarandë
Këshilli Bashkiak Sarandë miraton çmimet për çadrat në plazhe në Sarandë dhe Ksamil

Këshilli Bashkiak Sarandë miraton çmimet për çadrat në plazhe në Sarandë dhe Ksamil
Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier

Anija turistike Vikingen kërkon Shitës Biletash, Kuzhinier dhe Nd. Kuzhinier
ILLYRIAN Hotel në Ksamil kërkon Recepsioniste. Ofrohet akomodim

ILLYRIAN Hotel në Ksamil kërkon Recepsioniste. Ofrohet akomodim

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 Anija &#8220;Liburna&#8221; gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Anija “Liburna” gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.