Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare
Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli.
Paga 1000 – 1200 euro
KONTAKT: 069 672 9953
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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