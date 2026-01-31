logo
Butrinti – Bylis B / LIVE në Saranda Web – përballje direkte për kreun e renditjes

31/01/2620:05

Butrinti – Bylis B, nesër përballje direkte për kreun e renditjes – transmetohet LIVE nga Saranda Web

 

Nesër, më 1 shkurt 2026, në orën 13:00, në Stadiumin “Andon Lapa”, do të luhet ndeshja mes ekipit sarandiot Butrinti dhe Bylis B, e vlefshme për Kategorinë e Dytë, Grupi B.

 

Sfida ka rëndësi të veçantë për renditjen, pasi Butrinti renditet në vendin e dytë me 22 pikë, vetëm një pikë larg kreut, ndërsa Bylis B ndodhet në vendin e katërt me 21 pikë, duke e kthyer këtë takim në një duel direkt për zonën e sipërme të tabelës.

 

 

Ashtu si gjithmonë, ndeshja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web, në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, për të gjithë tifozët që nuk kanë mundësi të jenë në stadium.

 

