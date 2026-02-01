Butrinti fiton ndaj Bylis B dhe ngjitet në vendin e dytë të renditjes
Butrinti fiton ndaj Bylis B dhe pozicionohet në vendin e dytë të renditjes – VIDEO
Butrinti i Sarandës ka arritur një fitore të rëndësishme minimale 1–0 ndaj Bylis B, në një ndeshje të fortë dhe të luftuar, e vlefshme për kampionatin, duke konfirmuar ambiciet për zonën e kreut.
Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 38-të nga Mërkuri Mëkuri, i cili përfitoi nga një moment i mirë i ekipit vendas dhe dërgoi topin në rrjetë, duke i dhënë avantazhin vendimtar Butrintit që në pjesën e parë.
Pjesë e dytë e tensionuar dhe kartonë të shumtë
Pjesa e dytë u karakterizua nga lojë më e ashpër dhe shumë ndërhyrje, ku arbitri u detyrua të ndëshkonte disa lojtarë me kartonë të verdhë. Për Butrintin u ndëshkuan Mecani, Mounde Ekango, Almeida Ribeiro dhe Abazaj, ndërsa edhe Bylis B pati paralajmërime në disa raste.
Të dy trajnerët kryen disa zëvendësime për të ndryshuar rrjedhën e lojës, por rezultati mbeti i pandryshuar deri në vërshëllimën përfundimtare.
Renditja: Butrinti shumë pranë kreut
Me këtë fitore, Butrinti ngjitet në vendin e dytë të renditjes me 25 pikë, vetëm një pikë larg Orikut kryesues, duke mbajtur gjallë objektivin për të luftuar deri në fund për pozicionet e para.
Renditja e skuadrave kryesuese:
- Oriku – 26 pikë
- Butrinti – 25 pikë
- Partizani B – 21 pikë
- Bylis B – 21 pikë
Fitorja ndaj Bylis B konsiderohet një hap shumë i rëndësishëm për Butrintin, jo vetëm për renditjen, por edhe për moralin e skuadrës, që po tregon stabilitet dhe vazhdimësi në rezultate.
Butrinti tashmë fokusohet te ndeshjet e ardhshme, me synimin e qartë për të mbetur në garë për vendin e parë deri në fund të sezonit.
