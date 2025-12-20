Butrinti – Oriku / LIVE në Saranda Web – të dielën ora 13:00
Butrinti – Oriku, të dielën ora 13:00 në Sarandë | LIVE në Saranda Web
Të dielën, në orën 13:00, Saranda do të jetë sërish në fokus të futbollit, teksa Butrinti Sarandë pret në shtëpi Oriku, në një përballje që pritet me interes të madh nga tifozët vendas.
Skuadra sarandjote vjen në këtë takim me objektivin e qartë për të marrë pikë të plota përpara publikut të saj, ndërsa Oriku synon të dalë me rezultat pozitiv nga një transfertë e vështirë. Përballjet mes dy ekipeve kanë dhuruar gjithmonë rivalitet dhe emocione, çka e bën këtë ndeshje edhe më të rëndësishme në vazhdimësinë e sezonit.
Atmosfera në stadium pritet të jetë e zjarrtë, me tifozët që do të mbështesin Butrintin në çdo minutë të lojës, në një sfidë ku përkushtimi, lufta sportive dhe strategjia në fushë do të jenë vendimtare.
📺 Ndeshja Butrinti – Oriku do të transmetohet LIVE dhe ekskluzivisht në Saranda Web, në Facebook dhe YouTube, duke u dhënë mundësinë të gjithë sportdashësve që ta ndjekin drejtpërdrejt këtë duel, kudo që ndodhen.
⚽ Butrinti – Oriku
🗓️ E diel
⏰ Ora 13:00
📍 Sarandë
🔴 LIVE në Saranda Web
