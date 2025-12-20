logo
Butrinti – Oriku / LIVE në Saranda Web – të dielën ora 13:00

20/12/2518:37

Butrinti – Oriku, të dielën ora 13:00 në Sarandë | LIVE në Saranda Web

 

Të dielën, në orën 13:00, Saranda do të jetë sërish në fokus të futbollit, teksa Butrinti Sarandë pret në shtëpi Oriku, në një përballje që pritet me interes të madh nga tifozët vendas.

 

BUTRINTI - ORIKU LIVE

 

Skuadra sarandjote vjen në këtë takim me objektivin e qartë për të marrë pikë të plota përpara publikut të saj, ndërsa Oriku synon të dalë me rezultat pozitiv nga një transfertë e vështirë. Përballjet mes dy ekipeve kanë dhuruar gjithmonë rivalitet dhe emocione, çka e bën këtë ndeshje edhe më të rëndësishme në vazhdimësinë e sezonit.

 

 

Atmosfera në stadium pritet të jetë e zjarrtë, me tifozët që do të mbështesin Butrintin në çdo minutë të lojës, në një sfidë ku përkushtimi, lufta sportive dhe strategjia në fushë do të jenë vendimtare.

 

📺 Ndeshja Butrinti – Oriku do të transmetohet LIVE dhe ekskluzivisht në Saranda Web, në Facebook dhe YouTube, duke u dhënë mundësinë të gjithë sportdashësve që ta ndjekin drejtpërdrejt këtë duel, kudo që ndodhen.

 

Butrinti – Oriku
🗓️ E diel
Ora 13:00
📍 Sarandë
🔴 LIVE në Saranda Web

 

