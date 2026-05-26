Prokuroria Sarandë: Lëshuam 12 urdhër-arreste, por vetëm 4 u kapën. Të tjerët ikën në drejtim të paditur
Prokuroria Sarandë: Lëshuam 12 urdhër-arreste, por vetëm 4 u kapën. Të tjerët ikën në drejtim të paditur. Një operacion i gjerë i Prokurorisë së Sarandës ka çuar në lëshimin e 12 masave të sigurimit ndaj punonjësve të policisë, zyrtarëve vendorë dhe biznesmenëve të dyshuar për shpërdorim detyre dhe ndërtime të paligjshme në Sarandë dhe Ksamil. Megjithatë, deri tani janë ekzekutuar vetëm katër prej tyre, ndërsa personat e tjerë rezultojnë të larguar në drejtim të paditur.
Sipas njoftimit zyrtar, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Sarandë ka firmosur urdhrat e ekzekutimit për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Mosmarrja e masave për ndërprerjen e gjendjes së paligjshmërisë” dhe “Ndërtimi i paligjshëm”, kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë.
Hetimet lidhen me procedimin penal nr. 304 të vitit 2026 dhe përfshijnë zyrtarë të Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Sarandë, punonjës të Komisariatit të Policisë Sarandë dhe persona të përfshirë në sektorin e ndërtimit.
Deri tani janë ekzekutuar masat e sigurisë për katër persona. Mes tyre është një ish-shef i Seksionit të Krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë, ndaj të cilit është caktuar masa “arrest në shtëpi”, si dhe dy inspektorë të policimit në komunitet, për të cilët gjykata ka vendosur “arrest në burg”. Po ashtu, është arrestuar edhe pronari i hotelit “Oasis”, i dyshuar për ndërtim të paligjshëm.
Burime pranë hetimit bëjnë me dije se tetë personat e tjerë ndaj të cilëve janë lëshuar masa sigurie nuk janë gjetur në banesat e tyre dhe dyshohet se janë larguar për t’iu shmangur arrestimit.
Prokuroria e Sarandës deklaron se puna vijon për lokalizimin dhe ekzekutimin e masave të mbetura, ndërsa operacioni konsiderohet një nga aksionet më të forta kundër paligjshmërisë dhe abuzimit me detyrën në jug të vendit. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Prokuroria Sarandë: Lëshuam 12 urdhër-arreste, por vetëm 4 u kapën. Të tjerët ikën në drejtim të paditur
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29
26/05/2615:21
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4
26/05/2615:21
Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo
26/05/2615:21
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
26/05/2615:21
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26
26/05/2615:21