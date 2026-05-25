12 urdhër-arreste për zyrtarë të IMT, Policisë dhe biznesmenë në Sarandë
12 urdhër-arreste për zyrtarë të IMT, Policisë dhe biznesmenë në Sarandë. Një operacion i ri i Prokurorisë së Sarandës ka goditur sërish struktura të policisë dhe institucioneve përgjegjëse për kontrollin e territorit në qytetin bregdetar, vetëm pak kohë pas aksionit që çoi në arrestimin e ish-shefit të Komisariatit të Policisë Sarandë dhe disa efektivëve të tjerë.
Sipas burimeve hetimore, janë lëshuar 12 masa sigurie ndaj punonjësve të policisë, oficerëve dhe inspektorëve vendorë, të dyshuar për shpërdorim detyre dhe përfshirje në çështje që lidhen me ndërtime pa leje në Sarandë dhe Ksamil.
Mes personave ndaj të cilëve janë marrë masa sigurie ndodhet Eduart Veliu, kryeinspektor i IMT-së Sarandë. Në hetim janë përfshirë edhe oficeri i policisë Irakli Koçiu, specialisti i policisë në Ksamil Kristofor Shkrepa, për të cilin është caktuar masa “arrest në burg”, si edhe Kastriot Satka.
Hetimet prekin gjithashtu disa biznesmenë dhe ndërtues të njohur në zonë, të dyshuar për ndërtime pa leje dhe bashkëpunim me zyrtarë lokalë. Një prej rasteve lidhet edhe me një objekt ndërtimi për të cilin më herët u arrestuan katër oficerë policie, mes tyre edhe ish-shefi i Komisariatit të Sarandës. Nën hetim është vendosur edhe një ndërtues që dyshohet se ka shtuar dy kate pa leje në qendër të Sarandës.
Operacioni vijon ende me kontrolle në banesa dhe ambiente të ndryshme, ndërsa Prokuroria e Sarandës pritet të zbardhë detaje të tjera mbi këtë aksion, i konsideruar si një nga goditjet më të forta të muajve të fundit në jug të vendit.
