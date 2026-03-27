Komisioni i Disiplinës vendim të ashpër për Butrintin pas banderolave në ndeshjen me Delvinën
Komisioni i Disiplinës vendim të ashpër për Butrintin pas banderolave në ndeshjen me Delvinën
Komisioni disiplinor ka marrë një vendim të fortë ndaj KF Butrinti, pas incidenteve të regjistruara gjatë ndeshjes me Delvinën, ku spektatorët kanë shfaqur sjellje të papërshtatshme në stadium.
Sipas vendimit zyrtar, klubi dënohet për shkak të përdorimit të koreve fyese dhe shfaqjes së banderolave me përmbajtje diskriminuese ndaj ekipit kundërshtar. Në bazë të neneve 6/3/b, 8/1, 15/2/b dhe 17/2/h të Kodit të Disiplinës dhe Etikës (KDE), KF Butrinti është ndëshkuar me një gjobë prej 500.000 (pesëqind mijë) lekësh, si dhe me zhvillimin e 5 (pesë) ndeshjeve pa praninë e spektatorëve.
Në të njëjtën kohë, duke iu referuar nenit 76/1/b të KDE, është vendosur që gjoba të aplikohet në masën 20%.
Ndërkohë, në zbatim të nenit 58 të Rregullores së Aktivitetit, klubi është urdhëruar të dërgojë për miratim listën e zyrtarëve që do të qëndrojnë në tribunë tek delegati i ndeshjes, të paktën 48 orë përpara fillimit të çdo takimi, deri në përfundim të këtij dënimi.
Ky vendim pritet të ndikojë ndjeshëm në vijimin e sezonit për ekipin sarandiot, i cili do të duhet të përballet me sfidat e ardhshme pa mbështetjen e tifozëve në stadium.
Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit
Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit
