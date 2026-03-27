Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit

27/03/2620:34

Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit 

Vendimet disiplinore kanë goditur rëndë dy skuadrat e jugut, duke konfirmuar masa të njëjta si për KF Butrinti ashtu edhe për KF Delvina, pas incidenteve të lidhura me sjelljen e spektatorëve në stadium.

 

Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit

 

Pas dënimit të mëparshëm ndaj Butrintit, një vendim i ngjashëm është marrë edhe për KF Delvinën, ku sipas raportimeve zyrtare, gjatë ndeshjes janë përdorur kore fyese ndaj zyrtarëve dhe ekipit kundërshtar, si dhe janë hedhur sende në drejtim të lojtarëve dhe arbitrit, duke cenuar sigurinë në fushën e lojës.

 

Në bazë të neneve 6/3/b, 8/1, 17/2/b dhe 17/2/h të Kodit të Disiplinës dhe Etikës, KF Delvina dënohet me gjobë në masën 500.000 (pesëqind mijë) lekë, si dhe me zhvillimin e 5 (pesë) ndeshjeve pa praninë e spektatorëve. Njëkohësisht, sipas nenit 76/1/b të KDE, gjoba do të aplikohet në masën 20%.

 

 

Ky vendim e vendos Delvinën në të njëjtën situatë me Butrintin, duke i detyruar të dy klubet të përballen me ndeshjet e ardhshme pa mbështetjen e tifozëve, një faktor që pritet të ndikojë ndjeshëm në performancën dhe atmosferën në stadium.

 

Masat e marra tregojnë një qasje më të rreptë të organeve disiplinore ndaj sjelljeve të papranueshme në stadium, duke synuar rritjen e standardeve të sigurisë dhe respektit në futbollin shqiptar.

 

Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit

Disiplina e ashpër edhe me Delvinën për kore fyese në stadium ndaj zyrtarëve dhe ekipit të Butrintit
