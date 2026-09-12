Arratisje spektakolare në Greqi: grupi i armatosur me kallashnikovë liron 41-vjeçarin shqiptar
Arratisje spektakolare në Greqi: grupi i armatosur me kallashnikovë liron 41-vjeçarin shqiptar
Një skenë që të kujton filmat aksion është regjistruar mbrëmjen e së premtes në Serres të Greqisë, ku një grup i armatosur rëndë organizoi arratisjen e një 41-vjeçari shqiptar që po transferohej nga burgu i Nigritës drejt spitalit.
Gjithçka ndodhi rreth orës 23:30, në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm të Serres, pranë repartit psikiatrik. I burgosuri ndodhej ende brenda furgonit të transportit, nën shoqërimin e punonjësve të sigurisë së burgut, kur në zonë u shfaqën disa automjete.
Në pamje të parë, asgjë nuk ngriti menjëherë alarmin. Automjetet krijonin përshtypjen se i përkisnin policisë. Njëri prej tyre raportohet se ishte një Nissan Navara, i ngjashëm me mjetet që përdorin njësitë speciale greke OPKE dhe i pajisur edhe me një sinjal të vogël.
Pikërisht kjo duket se ka çorientuar për disa çaste shoqëruesit e të burgosurit, të cilët dyshuan se kishin përballë efektivë policie.
Por situata ndryshoi brenda pak sekondash.
Nga automjetet dolën persona të armatosur me kallashnikovë. Nën kërcënimin e armëve, ata neutralizuan shoqëruesit e 41-vjeçarit dhe vunë në zbatim planin e arratisjes. Gjatë aksionit, njërit prej punonjësve të burgut dyshohet se iu mor edhe arma e shërbimit.
41-vjeçari u nxor nga furgoni dhe u largua së bashku me grupin e armatosur. Autorët hipën menjëherë në automjetet e tyre dhe u zhdukën, duke lënë pas një operacion që dyshohet se ishte planifikuar me kujdes.
Ngjarja bëhet edhe më shqetësuese për faktin se në atë moment në ambientet e spitalit ndodheshin edhe dy të burgosur të tjerë, të transportuar atje me një eskortë tjetër.
Sipas informacioneve paraprake, i arratisuri është 41-vjeçar me shtetësi shqiptare, i arrestuar vitin e kaluar nga strukturat greke kundër Krimit të Organizuar. Ai dyshohet se ishte përfshirë në një tentativë vrasjeje në Selanik, pas një incidenti të ndodhur në një lokal, ndërsa emri i tij është lidhur gjithashtu me çështje që kanë të bëjnë me armë dhe lëndë narkotike.
Arratisja ka vënë në alarm autoritetet greke. Menjëherë pas ngjarjes janë ngritur kontrolle dhe kanë nisur kërkime të gjera për kapjen e 41-vjeçarit dhe identifikimin e personave të armatosur që organizuan lirimin e tij.
Deri në informacionet e fundit, si shqiptari i arratisur, ashtu edhe bashkëpunëtorët e tij mbeten në kërkim.
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