Tre ditë me reshje dhe stuhi në Sarandë, Delvinë e Konispol. Orët kur priten reshjet më të shumta
Saranda, Delvina dhe Konispoli pritet të përballen me një përkeqësim të kushteve atmosferike gjatë tri ditëve të para të nëntorit. Parashikimet meteorologjike tregojnë reshje të konsiderueshme shiu, të cilat në periudha të caktuara mund të shoqërohen me rrebeshe, erë të fortë dhe stuhi me vetëtima e bubullima. Sipas disa modeleve meteorologjike, në Delvinë dhe Konispol sasia e përgjithshme e reshjeve nga e diela, 1 nëntor, deri të martën, 3 nëntor, mund të arrijë në 55–65 milimetra. Për Sarandën, parashikimet ndryshojnë ndjeshëm, me disa modele që japin rreth 40 milimetra reshje, ndërsa të tjera parashikojnë sasi më të larta.
E diela, 1 nëntor, pritet të sjellë reshje të herëpashershme në të gjithë rajonin. Në Sarandë, shiu mund të shfaqet gjatë disa intervaleve të ditës, ndërsa në Delvinë dhe Konispol parashikohet intensifikim i reshjeve kryesisht gjatë pasdites dhe mbrëmjes, veçanërisht pas orës 18:00.
E hëna, 2 nëntor, parashikohet të jetë një nga ditët më problematike. Pas intervaleve me reshje të dobëta ose ndërprerje të përkohshme, moti mund të përkeqësohet gjatë pasdites. Nga ora 18:00 deri në mesnatë, disa modele tregojnë mundësi për reshje intensive në Sarandë, Delvinë dhe Konispol. Për Delvinën, një parashikim jep intensitet deri në 6 milimetra shi brenda një ore gjatë mbrëmjes.
Nata ndërmjet së hënës dhe së martës kërkon vëmendje të veçantë. Parashikimet tregojnë mundësi për rrebeshe të forta, ndërsa nuk përjashtohen stuhi të shoqëruara me shkarkime elektrike. Në zonën e Konispolit, disa modele sugjerojnë reshje intensive gjatë orëve të para të mëngjesit.
E marta, 3 nëntor, pritet të vijojë me reshje shiu, kryesisht gjatë paradites. Në Sarandë dhe Delvinë, intervali nga ora 09:00 deri në 12:00 paraqitet si një nga periudhat me mundësi për reshje më intensive. Pas mesditës, parashikohet një përmirësim gradual i kushteve atmosferike.
Sasitë e parashikuara të shiut, nëse bien brenda intervaleve të shkurtra kohore, mund të shkaktojnë vërshime uji në rrugë, vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe probleme në zonat ku sistemi i kullimit është i pamjaftueshëm. Vëmendje kërkojnë gjithashtu përrenjtë që mund të vërshojnë gjatë reshjeve intensive. Saranda Web